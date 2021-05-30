Париж, , 20:55 — REGNUM 30 мая в Нане на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» состоялся ответный матч финала плей-офф Лиги 1 «Нант» — «Тулуза». Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0. Общий счет двухматчевого противостояния — 2:2. «Нант» остался в высшем дивизионе благодаря правилу выездного года. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч «Тулузы» на 62-й минуте встречи забил 24-летний ивуарийский нападающий Иссуф Байо после передачи Амина Адли — 0:1. На 87-й минуте Натан Нгуму Минполь был удален с поля после грубого фола.

Желтые карточки получили Деннис Аппиа (5'), Рэндал Коло (41'), Иссуф Байо (53'), Дейвер Мачадо (70'), Педро Чиривелья (77'), Янис Антисте (81') и Патрис Гаранд (90+5'). На матче работала французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Стартовые составы команд:

«Нант»: Лафонт, Паллуа, Аппиа, Траоре, Кастеллетто, Чиривелья, Коло, Луза, Саймон, Кулибали, Бла.

«Тулуза»: Дюп, Габриэльсен, Деваст, Диаките, Амьен-Аду, Мачадо, Коне, Адли, Деягере, Хили, Байо.

В прошедшем сезоне Лиги 1 «Нант», набрав 40 очков, занял 18-ю строчку в зоне вылета.