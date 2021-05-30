Екатеринбург, , 20:10 — REGNUM Раненная при обстреле прохожих в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга девочка находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Её состояние крайне тяжёлое. Раненный росгвардеец находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяный гражданин 30 мая открыл стрельбу по прохожим. Он произвёл не менее 10 выстрелов.

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