Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Компания Apple перенесла запуск платных подписок в приложении Podcasts. Об этом 30 мая сообщает издание vc.ru.

По данным издания, подкасты станут платными в июне 2021 года. Компания объяснила изменение даты тем, что она хочет «обеспечить наилучший опыт для авторов и слушателей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск подписок был запланирован на май 2021 года. Авторы подкастов смогут самостоятельно устанавливать цены и предоставлять за них разные привилегии — Apple будет брать 30% комиссии от заработка в первый год, а затем — 15%.

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