Киев, , 16:20 — REGNUM В Таиланде скончался 44-летний посол Украины Андрей Бешта. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter.

«Ужасная новость, — написал глава государства. — Ночью оборвалась жизнь … Андрея Бешты… Выражаю искренние соболезнования его семье и близким».

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в американском штате Мичиган скончался почётный консул Украины Богдан Федорак. Трагедия произошла в Детройте.

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