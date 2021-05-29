Детройт, США, , 23:23 — REGNUM Почётный консул Украины Богдан Федорак скончался в штате Мичиган. Об этом в субботу, 29 мая, сообщило посольство Украины в США на странице в соцсети Facebook.

Трагедия произошла в американском Детройте.

«С глубокой грустью (украинские дипломаты — прим. И) восприняли известие, что отошел в вечность почетный консул Украины в г. Детройте Богдан Федорак, — говорится в сообщении. — Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана».

Отмечается, что почетным консулом Украины в США Богдан Федорак работал с 2001 г.