Токио, , 16:01 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan Motor инвестирует более 200 млрд иен ($1,8 млрд) в строительство двух новых заводов по производству аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Один из новых заводов Nissan будет создан в Японии, второй — в Великобритании. Планируется, что производство на обеих площадках будет запущено в 2024 году. Общая мощность нового производства позволит обеспечивать аккумуляторами до 700 тысяч электромобилей в год.

Управлять новыми заводами Nissan будет компания Envision AESC Group, доля в которой принадлежит японскому производителю. В настоящее время Envision является восьмым по величине поставщиком аккумуляторов для электромобилей в мире. Производство этой компании обеспечивает аккумуляторами 200 тысяч электромобилей в год.

Отмечается, что все производимые на новых заводах аккумуляторы будут поставляться альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Сейчас Nissan продает 180 тысяч электромобилей в год. К концу 2023 года японский автопроизводитель рассчитывает довести этот показатель до одного миллиона авто.

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