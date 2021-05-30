Карсон, США, , 13:22 — REGNUM Филиппинский боксер Нонито Донэйр победил досрочно представителя Франции Нордина Убаали и отобрал у него титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в легчайшем весе в поединке, который проходил в Карсоне (США). Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в третьем раунде Донэйр дважды отправил своего оппонента в нокдаун, причем второй раз совпал с ударом гонга. А в четвертом, после того, как филиппинец точным левым боковым отправил своего оппонента в нокдаун в третий раз, рефери засчитал Убаали поражение техническим нокаутом.

Отметим, 38-летний Нонито Донэйр не выходил на ринг с ноября 2019 года, это его 41-я (27 — нокаутом) победа при шести поражениях. Для 34-летнего Нордина Убаали данное поражение стал первым при 17 (12 — нокаутом) победах.