Калуга, 30 мая, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 мая. Днём ранее, 29 мая, в регионе было зарегистрировано 49 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 627 человек, 1 214 человек находятся на лечении, 34 074 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 339 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.