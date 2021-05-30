Майами, США, , 12:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Майами Хит» в четвертом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой гостей со счетом 103:120.

Наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Милуоки» Брук Лопес, который сумел набрать за игру 25 очков.

В составе «Майами» самым результативным оказался центровой Эдрис Адебайо, оформивший в матче дабл-дабл с 20 очками и 14 подборами.

Отметим, по итогам матча «Милуоки» вышел во второй раунд плей-офф НБА, одержав в первом победу над «Майами» со счетом в серии 4−0.