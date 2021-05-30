Тверь, , 11:32 — REGNUM XII Волжский Крестный ход проходит в Тверской области, он начался от истока реки Волги 29 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В этом году крестный ход посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. В торжественном открытии Крестного хода приняли участие губернатор Игорь Руденя, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, митрополит Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, жители и гости Верхневолжья. XXII Волжский Крестный ход начался с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе в Волговерховье, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем его участники проследовали к истоку реки Волги, где прошел чин малого водоосвящения.

Крестный ход Пресс-служба правительства Тверской области

«Уже много лет Волжский Крестный ход объединяет людей разных поколений верностью духовным традициям нашего народа. Это значимое событие напоминает нам о том, что мы живём и трудимся на великой земле — колыбели русской реки Волги. В этом году Большой Волжский Крестный ход посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Святой внёс неоценимый вклад в укрепление православия, духовное воспитание нашего народа», — сказал на торжественном открытии крестного хода Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области с участниками Крестного хода Пресс-служба правительства Тверской области

«Значение подвигов людей, которые жили до нас, очень велико для современников. Вспоминая святых, мы можем сделать для себя важные открытия — о предназначении человека, о том, как быть цельным и стойким к превратностям мира», — обратился к паломникам митрополит Амвросий.

«Волжский Крестный ход вновь и вновь объединяет людей, наполняет их верой. Сегодняшнее событие показывает, что мы вместе как единый народ можем добиться очень многого», — отметил Владимир Васильев.

В рамках открытия Крестного хода у истока Волги состоялся концерт с участием творческих коллективов из Тверской области и Москвы, в том числе мужского хора «Пересвет» и ансамбля колокольной музыки «Колокола России».

Затем паломники отправились в путь. С 29 по 31 мая они следуют до Нило-Столобенской пустыни и Осташкова. Волжский Крестный ход будет проходить по территориям 11 муниципалитетов Тверской области и городу Дубна Московской области. 6 июня участники Волжского Крестного хода прибудут в Кашин, а оттуда в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут «Макарьевой тропой» и повторят путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой. Завершится событие 8 июня в Калязине.

Волжский Крестный ход проводится с 1999 года — впервые он состоялся в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.