Сеул, , 08:50 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать рост цен на бензин. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 4,9 вон (~$0,0044), до 1547,5 вон (~$1,39) за литр.

Известно, что цены на бензин в стране продолжают расти на протяжении четырёх недель подряд.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1516,4 вон (~$1,36) за литр, а самые высокие — в Сеуле (1630,6 вон, ~$1,46).

Стоимость дизельного топлива также увеличилась на 4,8 вон (~$0,0043), до 1344,4 вон (~$1,21).