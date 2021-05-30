Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Представители стран Европейского союза предложили администрации Соединенных Штатов Америки выступить с совместным заявлением о намерении придерживаться единого подхода в отношении Российской Федерации, а также противодействовать действиям Москвы, которые Запад считает враждебными. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Агентство утверждает, что его журналисты ознакомились с проектом этого совместного заявления. Представители стран ЕС предлагают США принять этот документ на саммите лидеров Евросоюза и Соединенных Штатов, который должен пройти в Брюсселе 15 июня.

Примечательно, что 16 июня запланирована встреча президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Стоит отметить, что страны Запада и так координируют свои действия против России. Однако есть некоторые противоречия внутри Запада, которые в полной мере не позволяют еще сильнее надавить на Россию. В частности, Германия заинтересована в завершении газопровода «Северный поток — 2», тогда как США совершенно не хотят, чтобы этот газопровод был запущен.

Также в Евросоюзе ряд стран считает, что встреча Путина с Байденом несет некоторую опасность, так как лидеры двух ядерных держав теоретически могут договориться о некоторой разрядке, хотя в это мало кто верит.