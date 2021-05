Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Американский сервис потокового видео Netflix приобрёл права на показ фильмов российского режиссёра Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Об этом сообщается на сайте платформы.

Оба фильма станут доступны на платформе Netflix с 1 июня. Для англоязычной аудитории фильмы называются «Brother» и «Brother/2. On The Way Home».

Права на показ фильмов Балабанова были приобретены у российской кинокомпании СТВ. Подробности сделки не раскрываются.

«Брат» и «Брат 2» станут одними из первых старых российских фильмов на платформе Netflix. Ранее сервис приобретал права только на новые фильмы и сериалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае сервис Netflix выкупил права на показ российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».

