Техас, США, , 02:45 — REGNUM Один человек погиб, ещё один пострадал в результате крушения легкомоторного самолёта в американском штате Техас. Об этом 30 мая сообщает телеканал ABC13.

Уточняется, что самолёт PZL-104 Wilga, на борту которого находилось два человека, потерпел крушение в городе Пэрленд. Один человек погиб на месте, выжившая после падения самолёта женщина получила перелом руки.

Причины крушения неизвестны. Расследование причин и обстоятельств произошедшего будут вести Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек при крушении пожарного вертолёта в американском штате Флорида.

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