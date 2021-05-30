Москва, , 01:34 — REGNUM Ключевую опасность, исходящую от Соединённых штатов назвал российский сенатор Алексей Пушков 29 мая в своём Twitter.

По словам Пушкова, США не могут обеспечить своё превосходство в мире экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими способами. По этой причине официальный Вашингтон вынужден делать ставку на военную мощь, поэтому Соединённые Штаты сейчас активно вооружаются. В этом и заключается ключевая опасность, исходящая от «падающего гегемона», — подводит итог Пушков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о реакции Кремля на решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН).

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