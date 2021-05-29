Амстердам, , 23:10 — REGNUM 20-летний нападающий амстердамского «Аякса» и национальной сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре может продолжить карьеру в России. На футболиста претендует московский «Локомотив». Сумма трансфера может достигнуть 10 миллионов евро. Об этом 29 мая сообщило издание De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует итальянская «Аталанта», в которой выступает экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

В прошедшем сезоне Эредивизи Лассина Траоре принял участие в двенадцати матчах чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В составе национальной сборной Буркина-Фасо Траоре футболист забил два гола в пяти матчах квалификаций на Кубок африканских наций.

На данный момент портал transfermarkt оценивает Траоре в 6,5 миллиона евро. Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до конца сезона 2021/22.