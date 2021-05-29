Москва, , 22:52 — REGNUM Мы до сих пор считаем, что имеется возможность того, что эта встреча не состоится по прямой провокации США.

В то же время: Швейцария, как место встречи Владимира Путина с Байденом, была выбрана правильно, как страна с традиционно официально нейтральным самоопределением и как государство Европы, которую Байден должен поставить в свой строй, привязать к своей стратегии продолжения мирового американского доминирования, а Путин — обрисовать Европе всю пагубность этого пути и доказать необходимость Европе быть собственным субъектом геополитики, а не «хвостом» США.

Встреча двух президентов планируется и будет происходить в условиях резко и качественно отличающихся от прежних времен в их новом стратегическом существе.

Стартовые условия встречи президентов России и США таковы, что сегодня и впредь (почти как у Редьярда Киплинга) «Запад есть Запад, Россия есть Россия и вместе им не сойтись».

Россия выходит на эту встречу в условиях своего нарастающего могущества: когда политическое руководство государства и российское общество осознали ментальные и цивилизационные (ценностные) различия в генетических культурных кодах России и США и поняли, что эти различия неустранимы так как Они (совокупный Запад — США) — исторически воспитаны на геноциде коренных народов Америки и труде черных рабов, и живут по закону «конкуренции», где «человек человеку — волк, и главное — прибыль любой ценой», а Мы-Россия, исторически основываем свое бытие на основе закона «кооперации» — «человек человеку друг, товарищ и брат»

Более того: они (США) — уверены в своем праве и миссии «избранной нации» руководить миром, хотят нас учить «демократии и правам человека» с приоритетом прав генетически уродливых меньшинств, хотят разделить Россию на десятки малых государств, хотят делать у нас цветные революции и менять нашу власть на своих марионеток, хотят задавить нас санкциями и снизить уровень жизни нашего населения, хотят завладеть богатствами нашей Сибири и Арктики, насыщают наших западных соседей и Украину своими военными базами и военной техникой, придвигают инфраструктуру НАТО и военные учения непосредственно к границам России, прямо поддерживают свою пятую колонну на нашей территории, устраиваю провокации и высылают наших дипломатов, создают образ врага и т.д.

Россия — всего подобного не делает принципиально, и считает такое поведение США делом не честным и постыдным:

когда мнения руководителей США по основным вопросам существования и геополитики для России уже не важны;

когда у России и США практически не осталось точек соприкосновения и вопросов в которых возможны взаимно приемлемые компромиссы, поэтому Россию сегодня интересуют только два вопроса — 1. Прекратить вмешательство США во внутренние дела России и 2. Остановить разрушение систем контроля ядерных вооружений и милитаризацию космоса;

когда Россия достигла своей полной стратегической и военной самодостаточности и способности к экономической автаркии в основном;

когда Вооруженные силы России в техническом, технологическом аспектах и боеготовом состоянии Армии и Флота опережают ВС США и их союзников по НАТО, а стратегическая ядерная триада и система ПВО-ПРО России имеют принципиально другое и высшее, недостижимое пока для США, качество;

когда достигнута гарантированная стратегическая (собственно военная) уязвимость национальной территории США и системы их военного присутствия (базирования) в мире;

когда либерализм как идеология Запада доказал свою социальную и экономическую ничтожность и не поддерживается абсолютным большинством населения России;

когда качество жизни граждан России растет и образовалось устойчивая поддержка и национальное единство населения страны, консолидированного вокруг государственно-патриотической позиции Владимира Путина.

США выходят на эту встречу в условиях собственной стратегической неопределенности, растерянности и уязвимости:

гражданское противостояние в области расовых различий и уровне разных образований и бедности выходит на уровень гражданской войны «всех против всех»,

военная мощь сокращается, в том числе за счет утраты некоторых базовых технологий (например, строительства кораблей и ракетных двигателей) и резкого ухудшения качества контингента постоянного состав армии и флота,

цели мирового доминирования, проецирования силы и мирового жандарма — все более утрачивают свою популярность в обществе и армии и уже не являются побуждающим мотивом к службе в американской армии.

В целом: Россия — уже восстановила право и достигла уровня великой державы — равного США субъекта геополитических взаимодействий и не нуждается в союзе с Западом, руководимом США, как и в самих США. Россия знает — куда она должна двигаться по пути своего развития, она имеет свое представление о желаемой мировой архитектуре, имеет стратегические военные и экономические гарантии собственного суверенитета и патриотическое единство нации, ее авторитет в мире растет.

США — поставив себе цель — удержать за собой монопольное право доминировать в мире, находится в плену своих стратегических иллюзий и продолжают «блефовать и надувать щеки». США практически не представляет себе, что нужно делать — с собственным населением (надвигающаяся расовая гражданская война и т.д.), с нарастающим могуществом Китая, с нарастающим отрезвлением Западной Европы, с определившейся и усиливающейся Россией, которой США ничего сделать не могут, с катастрофическим падением профессионализма государственного управления и слабеющей армией.

Впервые в истории взаимоотношений США и России их президенты встречаются как главы официально враждебных государства — России, как «официального доктринального врага США» и США — как «официального недружественного для России государства».

При этом — хотят встречи оба президента, у каждого из них своя цель, свои основания и задачи на эту встречу, разные условия, обстоятельства и задачи внешней и внутренней политики.

США является слабейшей и слабеющей стороной, но Байден утверждал, что руководство США в целом «настроено иметь определенные отношения с Россией, но только по тем вопросам, которые интересуют самих американцев и на их условиях».

Россия является державой нарастающего стратегического могущества, поэтому Владимир Путин сказал, что, при любых раскладах и мнениях руководства США Вашингтону придется считаться с Москвой: «…мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться».

Повестка дня может быть любой, от экологии и контроля за ядерными вооружениями, до отношений с Ираном, Сев. Кореей, Сирией, Украиной, Беларусью и Китаем, и т.д., и будет иметь форму — «личного ознакомления с позициями первых лиц государства».

Если будет попытка Байдена «сформировать особый курс сотрудничества США и России против Китая» — она будет немедленно пресечена Владимиром Путиным.

Мы надеемся, что делегация Байдена не допустит той глупости, которая была допущена делегацией госсекретаря США Блинкина на встрече с делегацией Китая, так как в этом случае Владимир Путин эту встречу прервет.

Итоговый документ подписан не будет. Оценка итогов встречи будет в обоих случаях позитивная и «каждый скажет, что своих целей он достиг». В качестве позитивного момента встречи может быть в целом согласована встреча членов Совета Безопасности ООН по обоюдной инициативе. Мир оценит эту встречу как победу «усиливающегося Путина» над «растерянным Байденом».

Если Байден не опустится до грубости и хамства — может состояться «общий поход к прессе со взаимным рукопожатием». Это максимум того минимума, на который скатились отношения двух великих держав и основателей ООН, и которые имеют устойчивый тренд к ухудшению.

Александр Владимиров