Белград, , 22:44 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, который находится с официальным визитом в Китае, 29 мая договорился с главой китайского МИД Ван Йи, что обе стороны предпримут усилия по укреплению своего всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества во всех областях. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Селакович подчеркнул в начале встречи, что Китай является стратегическим партнёром и стальным другом для Сербии.

Он заявил, что сербский народ до сих пор помнит исторический визит президента Китая Си Цзиньпина в Белград в 2016 году, когда было подтверждено комплексное партнерство двух стран.

Глава сербского МИД также отметил, что сербский народ и чиновники из Сербии помнят помощь Китая в самые тяжелые моменты пандемии коронавируса.

«Тогда вы оказали самоотверженную помощь», — отметил Селакович и напомнил, что китайские врачи приехали в Сербию уже 21 марта, при этом первый подтвержденный случай заражения коронавирусом был зафиксирован 6 марта.