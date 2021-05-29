Москва, , 22:17 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре почти 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников ведомства. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделены в целях совершенствования контрольно-надзорной функции и обеспечения бесперебойной деятельности органов прокуратуры, «имея в виду повышение уровня социального обеспечения прокурорских работников».

Так, более 2,1 млрд рублей пойдут на разовую стимулирующую выплату сотрудникам надзорного ведомства, ещё 638 млн рублей — на служебное жилье и 393 млн рублей — на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин подписал постановление, предусматривающее повышение окладов силовиков. Оклады будут повышены с 1 октября 2021 года в размере 3,7%. Улучшится довольствие контрактников и тех, кто проходит военную службу по призыву. Будут больше получать сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН, а также пожарные, работники таможни и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.