Санкт-Петербург, 29 мая 2021, 21:49 — REGNUM Обладателем литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года стал писатель Александр Пелевин с его книгой «Покров-17».
Имя победителя назвали на торжественной церемонии в Доме актера в Санкт-Петербурге.
На премию также претендовали Михаил Гиголашвили с книгой «Кока», Вера Богданова (роман «Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич с романом «Плейлист волонтёра», Иван Шипнигов с романом «Стрим» и Даниэль Орлов с романом «Время рискованного земледелия».
Победитель получил 600 тысяч рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Другие финалисты премии получили по 60 тысяч рублей.