Санкт-Петербург, , 21:49 — REGNUM Обладателем литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года стал писатель Александр Пелевин с его книгой «Покров-17».

Имя победителя назвали на торжественной церемонии в Доме актера в Санкт-Петербурге.

На премию также претендовали Михаил Гиголашвили с книгой «Кока», Вера Богданова (роман «Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич с романом «Плейлист волонтёра», Иван Шипнигов с романом «Стрим» и Даниэль Орлов с романом «Время рискованного земледелия».

Победитель получил 600 тысяч рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Другие финалисты премии получили по 60 тысяч рублей.