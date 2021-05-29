Порту, Португалия, , 21:15 — REGNUM 29 мая в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. За час до матч команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Диаш, Зинченко, де Брёйне, Гюндоган, Силва, Марез, Фоден, Стерлинг.

Запасные игроки: Аке, Жезус, Агуэро, Штеффен, Лапорт, Родри, Торрес, Менди, Фернандиньо, Канселу, Карсон, Гарсия.

«Челси»: Менди, Джеймс, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Вернер, Маунт, Хаверц.

Запасные игроки: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Кабальеро, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон.