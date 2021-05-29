Берлин, , 19:31 — REGNUM Россия якобы должна Украине выплатить репарации и «вернуть» Крым для нормализации отношений. Об этом сообщил в интервью Berliner Zeitung посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, России, которая также якобы «должна восстановить разрушенные районы» Донбасса, нужно «исчезнуть» из этого украинского региона.

«Москва должна … выплатить (Украине — прим.) репарации», — сказал он.

Напомним, в 2014 году после произошедшего в Киеве госпереворота Украина утратила Крым. Население полуострова не признало новую власть на Украине, что стало поводом для проведения референдума о воссоединения с РФ, итоги которого Киев не признал. Кроме того, в том же году новые власти Украины начали войну против жителей Донбасса, которые также не пожелали оставаться в составе Украины. При этом Россия не является стороной данного конфликта.