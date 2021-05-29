Москва, , 19:08 — REGNUM Агент 25-летнего нападающего «Боавишты» и национальной сборной Гондураса Альберта Элиса Хосе Луис Родригес подтвердил, что к его клиенту проявляют интерес московские «Спартак» и «Локомотив». Однако агент отметил, что клубы пока не делали официальных запросов по трансферу.

Сумма отступных за Альберта Элиса составляет 10 миллионов евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает нападающего сборной Гондураса в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги Элис принял участие в 31-м матче, в котором отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Футболист является лучшим в «Боавиште» по системе гол+пас.

В следующем сезоне «Спартак» начнет свой путь в еврокубках с третьего раунда плей-офф Лиги Чемпионов. «Локомотив» же будет играть в Лиге Европы УЕФА.