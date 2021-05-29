Нью-Дели, 29 мая 2021, 18:24 — REGNUM На севере Индии в результате отравления контрафактным алкоголем скончались 22 человека. Об этом 29 мая сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей.
Трагедия произошла в городе Алигарх в штате Уттар-Прадеш.
По данным фактам проводится расследование. Сотрудники полиции ведут поиск подозреваемых.
Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2020 г. в Турции в результате отравления контрафактным алкоголем погибли не менее 54 человек.
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