Турин, Италия, , 16:29 — REGNUM Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассчитывает в летнее трансферное окно вернуть в команду 31-летнего атакующего полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича, который на данный момент выступает за каталонскую «Барселону». Об этом 29 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Миралем Пьянич принял участие в девятнадцати матчах испанской Примеры и восьми матчах Лиги Чемпионов 2020/21. Прошедший сезон стал для футболиста самым провальным в карьере — ни одного результативного действия.

Босниец перешел в «Барселону» 1 сентября 2020 года из «Ювентуса» за 60 миллионов евро. Текущее соглашение Пьянича с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2023/24. Ранее сообщалось, что футболист попал в список игроков, которые с большой долей вероятности покинут клуб в летнее трансферное окно.

В случае неудачной попытки договориться с «Барселоной», «старая синьора» рассмотрит вариант приобретения 23-летнего экс-полузащитника «Милана» Мануэля Локателли из «Сассуоло», который в прошедшем сезоне принял участие в 34-х матчах Серии А и заработал 4+2 очка по системе гол+пас.