Рига, , 15:40 — REGNUM Сборная Чехии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом команде Великобритании в матче чемпионата мира (ЧМ) 2021 года, который проходит в Латвии. Об этом 29 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду Олимпийского спортивного центра в Риге и закончилась в пользу чешской команды со счетом 6:1.

В составе у победителей шайбы забросили Лукаш Клок (9-я минута, в большинстве), Филип Гронек (21-я), оформивший в матче дубль Либор Шулак (25-я и 58-я), Филип Хитил (33-я) и Ранад Ленц (52-я).

Автором единственного гола сборной Великобритании стал Мэттью Майерс (40-я, в большинстве).

Отметим, по итогам матча сборная Чехии находится на четвертом месте в турнирной таблице группы А и 31 мая сыграет со сборной Швейцарии. Команда Великобритании потерпела пятое поражение на мировом первенстве и потеряла шансы на выход в плей-офф.