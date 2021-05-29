Москва, , 15:04 — REGNUM В предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия», которое проходило в онлайн-режиме, приняли участие более пяти миллионов человек. Об этом сообщает сегодня, 29 мая, пресс-служба политической организации.

Отмечается, что лидерами по активности выборщиков на праймериз стали Свердловская область и Москва, а также Краснодарский край и Московская область. За ними следуют: Санкт-Петербург, Чувашия, Оренбургская область. Заметная активность в Красноярском крае, Челябинской и Ростовской областях.

Напомним, что верификация выборщиков, которые могут голосовать на праймериз «Единой России» проходила через портал государственных услуг. Регистрация проходила с 19 апреля по 28 мая. К утру 29 мая в качестве выборщиков были зарегистрированы более 7 млн человек — это почти 7% от общего числа избирателей в стране.