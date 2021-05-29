Калуга, 29 мая, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 мая. Днём ранее, 28 мая, в регионе было зарегистрировано 50 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 576 человек, 1 211 человек находятся на лечении, 34 028 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 337 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.