Москва, , 11:27 — REGNUM На ВДНХ 1 июня запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. Об этом 29 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках подготовленной программы гости выставки смогут создать виртуальные картины, играть в стритбол, а также пойти в школу юных космонавтов и принять участие в творческих мастер-классах. Тематическая программа рассчитана на детей разных возрастов.

«Музейные площадки и резиденты ВДНХ сделают этот праздничный день действительно насыщенным. «Робостанция», Музей кукол, «Городская ферма» — каждый готовит что-то свое. А в Музее ВДНХ, центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово», помимо специальной программы, будет свободный вход для посетителей до 18 лет», — отметила вице-мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: Для студий анимации в Москве учредили новые гранты