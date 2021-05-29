29 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление депутата украинского парламента Нестора Шуфрича о том, что за все санкции украинской власти в отношении Белоруссии поплатится простой украинский народ.

Мирослава Романенко, , 12:34 — REGNUM Депутат украинского парламента Нестор Шуфрич (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что за санкции украинской власти в отношении Белоруссии поплатится простой украинский народ. Об этом политик рассказал 28 мая в эфире канала «НАШ».

Ландо Ландоцци. Бурлак. 1931.

"Зеленский… для того, чтоб в очередной раз хайпануть, вводит санкцию очень серьезную… прежде всего экономическую, это закрытие воздушного пространства для Белоруссии… «Белавиа» не может сюда лететь, нарушается пассажирский оборот и несутся огромные [убытки] как в Украине, так и в Белоруссии. Ответный шаг, вот сегодня этот лицензионный список и слухи о том, что могут запретить 95-й (А-95. — М. Р.) бензин… Следующий момент, мы, вот уже сейчас я читаю в новостях, Украина готовит санкционный список против людей, близких к Лукашенко. А там есть некто Воробей… который… владелец битумного производства и который один из главных экспортеров в Украину того же самого 95-го бензина. Вот я хочу посмотреть, до чего мы сейчас довоюемся с Белоруссией, и в итоге… за весь этот «праздник» заплатит украинский народ», — сказал Шуфрич.

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Заявление украинского политика обсудили под видеозаписью выступления депутата на YouTube-канале «НАШ». Многие согласились со словами политика. Кто-то добавил, что распад Украины — дело времени…

«А зимой будем просить — дайте электричества, как этой зимой. А то своего не хватает», — написал Вито Вито.

«Ребята, зачем вам государство? Вы даже не знаете, что это такое и что с ним делать!» — отметил Александр Б.

«Нормальный ход… Шах и мат Украине. Назло Лукашенко будем с 95-м золотым бензином», — пишет Роберт Ч.

Шахматы Cz_Miki

«Украина распадётся окончательно…» — добавил Халид М.

«Зелёный фюрер (Владимир Зеленский. — М. Р.) за два года столько уже натворил… На десятку точно наработал», — отметил Super Super.

«Не стоит сдачу национальных интересов, подвергаясь стадному инстинкту с западными «партнёрами», называть безумством. Это уже не медицинский, а юридический термин», — подчеркнул Александр А.

«Скоро многие украинцы будут ждать, когда ж наконец-то мы распадемся… Жить настолько дорого в Украине, что это неизбежно», — считает Макс Макс.

«Есть такая пословица «Не плюй в колодец!», но, видимо нас это не касается… На нашу страну не действует даже выражение «Не с*и в колодец!»?» — спросил Yuriy.

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«Ну, с западом всё понятно, там хоть извращенная, но всё же какая-то логика есть. Но Украина! Ведь Лукашенко (даже к неудовольствию России в определенных вопросах) относился вполне терпимо к своему соседу. Хоть проблеск ума у власти есть?! У меня такое впечатление, что, если Запад скажет, к примеру, отдайте западную часть страны Польше, а мы вас возьмем в Евросоюз, ведь отдадут, не задумываясь», — написал SEGA NIK.

Подстава Цитата из мф Приключения кота Леопольда. Реж. Анатолий Резников. 1975. СССР

«Да, Нестор, украинцы таки заплатят! И за безумие этой и предыдущей власти, и за вашу трусость! Потому что вы — не оппозиция, а политические импотенты, не способные к активной борьбе, в том числе вооруженной, как ваши противники», — отметил Добрый Шубин.

«А какая разница, сам Зеленский принял решение о санкциях против Беларуси или под диктатом США? Важен результат. Суть нынешней Украины как враждебного государства по отношению к Беларуси не меняется! И неважно, что там думает простой народ, важна государственная политика!» — отметила Лариса А.

«Это накануне курортного сезона! Ведь к нам, кроме белорусов, никто не едет», — пишет Валентина Т.

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«Украинцы! Пора брать вилы в руки, время пришло», — пишет Марина К.

Староносов Петр Николаевич. Восстание крестьян. 1935

«Надо придумать, как выжить народу в трудные времена. Но власти уже семь лет делают всё хуже и хуже, как будто хотят побыстрее избавиться от народа, освободить украинские земли для продажи», — написал читатель под псевдонимом Все проходит, улыбнись!

«Пусть зеленая власть молится, чтобы не было ураганов, которые порвут электросети, и жары, которая заставит народ включить кондиционеры. Оба фактора могут привести к аварийным выключениям целых областей, и если раньше пользовались перетоками электрики из Белоруссии и России, то сегодня это может привести к коллапсу страны. А выход Белоруссии из бензинового рынка Украины (даже только 95-го бензина) приведет к увеличению цены на заправках и, как следствие, многих товаров. Что особенно «приятно» населению на фоне подорожания ЖКХ», — подытожил S-Grey.

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