Москва, , 07:06 — REGNUM Ввести в России ответственность для собственников и владельцев пляжей, которые допускают отдыхающих с животными, предложили в МЧС России. Об этом 28 мая сообщил начальник отдела Госинспекции по маломерным судам министерства Андрей Печенин.

По его словам, предложение о включении соответствующей статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) направлено в Минюст России.

«В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей», — цитирует ТАСС собеседника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2021 года в России введены новые правила пользования пляжами. Согласно документу, гражданам запретили приходить на пляж с животными. В то же время ответственность для них в КоАП не прописана.

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