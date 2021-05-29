Порт-Вила, , 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к юго-юго-западу от города Порт-Вилья. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Индонезии. Его очаг находился в 65 километрах от Южного Маноквари на глубине 74 километра. Сведений о жертвах не поступало.