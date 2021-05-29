Москва, , 01:05 — REGNUM В 2021 году в России и в мире отметили 76-ю годовщину Великой Победы над нацистской Германией. Однако преступления нацистов не имеют срока давности, и сегодня вопрос о сохранении исторической правды актуален как никогда. 28 мая, во время визита министра иностранных дел Словении Анжея Логара в Россию, в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве открылась уникальная экспозиция из Республики Словения о трагедии советских военнопленных в лагере смерти Шталаг XVIII Д в Мариборе.

Директор Музея Победы Александр Школьник и директор Международного исследовательского центра в Мариборе Янез Уйчич на открытии выставки Илья Иванов © ИА REGNUM

В экспозиции «Пожалуйста, помните!.. Шталаг XVIII Д» представлены вновь открытые личные данные погибших советских военнопленных, документальные фотографии, в том числе портреты узников лагеря, взятые из найденных учётных карт заключенных.

Так называемый Русский лагерь в Шталаге XVIII Д был создан летом 1941 года. Первые советские военнопленные были доставлены 15 сентября, осенью сюда прибыли партии узников из лагерей в Польше и на Украине.

К концу 1941 года немцы отправили в Марибор 3982 советских солдата и офицера. В отличие от английских пленных, которым, по крайней мере, предоставляли немного пищи и воды и открывали двери поездов, советских пленных везли в Марибор совершенно истощёнными после длительного пешего перехода, в постоянно запертых забитых до отказа товарных вагонах.

Нацисты разместили пленных в помещении таможенного склада. Вскоре из-за ужасных бытовых условий и голода среди них разразилась эпидемия тифа — большая часть узников в таких нечеловеческих условиях погибла. Позже, весной 1946 года, жители города символически похоронили более двух тысяч погибших советских военнопленных и вместе с военнослужащими Югославской армии обустроили захоронения.

Экспозиция «Пожалуйста, помните!.. Шталаг XVIII Д» «Музей Победы» @muzeypobedy в социальной сети «ВКонтакте»

Секретный документ германского верховного командования (Oberkommando der Wehrmacht) от 8 сентября 1941 года свидетельствует о том, что обращение с советскими военнопленными было целенаправленно жестоким, и что лагерь в Мариборе и подобные ему предназначались исключительно для уничтожения военнопленных.

Документы о советских военнопленных Шталага XVIII Д были использованы в составе обвинительных документов на Нюрнбергском судебном процессе в 1946 году.

Сегодня, согласно межправительственному меморандуму 2018 года, подписанному министрами иностранных дел России и Словении, в историческом здании бывшего лагеря для военнопленных в Мариборе работает Международный исследовательский центр Второй мировой войны. Представленные на выставке в Музее Победы материалы являются результатом труда исследователей центра.

«Сегодня мы принимаем выставку, посланную нашими словенскими коллегами. Этому событию предшествовала огромная скрупулезная исследовательская работа сотрудников Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, в результате которых уникальные документы и фотографии стали доступны теперь и для широкой аудитории», — заявил директор Музея Победы Александр Школьник.

«Преступления нацистов не имеют срока давности. Более того, я убеждён, что именно сегодня подобные выставки нужны нам как никогда. Уверен, что эта экспозиция станет ещё одним наглядным свидетельством бесчеловечности идеологии нацизма и послужит делу сохранения общей исторической памяти наших народов», — подчеркнул он.

Полная экспозиция выставки развернута в помещениях Международного исследовательского центра в Мариборе. Выставка планируется для показа не только в Российской Федерации, но и в других странах.

Директор Международного исследовательского центра в Мариборе Янез Уйчич подчеркнул огромное значение этой работы для сохранения исторической правды о войне.

«Наш министр иностранных дел (Анжей Логар) на пресс-конференции сказал, что историей должны заниматься историки, и он был прав. Но также правы и те историки и специалисты в России, которые противопоставляют её растущей (угрозе фашизма), чтобы мы могли рассказать молодым поколениям увидеть ту историческую правду, которую вы сегодня можете делать в этом Музее Победы и в тех документах, которые мы сегодня покажем», — указал Уйчич.

Следует отметить, что 9 Мая 2021 года в Международном исследовательском центре в Мариборе, в свою очередь, открылась художественная выставка «Летопись войны» из фонда Музея Победы в Москве. Основой выставки стали копии уникальных художественных полотен из фондов Музея, созданные советскими живописцами в годы войны и послевоенные десятилетия.

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Дипломат, чрезвычайный уполномоченный посол РФ в Словении в 2009—2019 гг. Доку Завгаев отметил, что Словения является страной, где бережно хранят память о павших солдатах и жертвах фашизма.

«За последние десять лет я не помню ни одного случая проявления вандализма в отношении к памятникам и памяти (о Великой Отечественной войне). Я не помню ни одного факта, чтобы кто-то из так называемых «переписчиков» осмелился выступить на телевидении или в печатных СМИ», — указал он.

С помощью находок в архивах до настоящего времени специалистами Международного исследовательского центра в Мариборе было обнаружено около 3000 имен из 5000 трагически погибших военнопленных.

При создании экспозиции были использованы документы из Краевого архива Марибора, Государственного архива Словении, Краевого архива Каринтии (Австрия), Bundesarchiv Bild Deutschland (Германия), Военного музея ВВС США (USAAF), Библиотеки Конгресса США, Музея авиации и космонавтики Сан-Диего, Национальной библиотеки Новой Зеландии, Национального музея авиации и космонавтики, Смитсоновского института и других источников.