Варшава, 28 мая 2021, 20:49 — REGNUM В Варшаве в пятницу, 28 мая, проходят предварительные рабочие встречи участников конференции консерваторов ЕС, сообщила в пятницу, 28 мая, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
Мелони намерена, в частности, провести встречи с лидером испанской партии Vox Санти Абаскалем и польской — PiS Ярославом Качиньским.
Правые намерены защищать идею «Европы наций», без ненужной бюрократии и без новых ограничений национальных суверенитетов, отметила лидер итальянской оппозиции.