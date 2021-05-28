Ростов-на-Дону, , 20:29 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заработал в 2020 году 14 млн 291 тыс. 85,86 рубля. Это следует из опубликованных на сайте мэрии декларации о доходах городских чиновников.

Собственности у сити-менеджера областного центра нет. Однако в пользовании у него и его троих несовершеннолетних детей находятся жилой дом площадью 369,3 кв. метра и земельный участок площадью 623 кв. метра.

ИА REGNUM сообщало, что совокупный доход президента России Владимира Путина за 2020 год составил немногим менее 10 млн рублей.