Рим, , 20:22 — REGNUM

Ни в одном регионе Италии уровень загруженности палат и отделений интенсивной терапии не превышает отметки в 30%, которую считают критической, сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу, 28 мая.

Продолжает сокращаться и число новых госпитализированных: 18 мая этот показатель составлял 1689, 25 мая — 1323.

По данным на 28 мая, в Италии умерли 125 919 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 126 (днем ранее — на 171). Число подтвержденных носителей выросло на 3738 (днем ранее — на 4147). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 209 707 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 246 270 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее. Этот показатель вернулся к уровню октября 2020 года. Первую и повторную прививку сделали 11 129 519 человек, что составляет 18,48% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.