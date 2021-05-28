Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Американские бомбардировщики B-1 размещены в Норвегии, чтобы показать России свои возможности и намерения в Арктике, сообщает портал 19fortyfive.

Комментируя размещение своих вооружений на авиабазе Орланд, издание со ссылкой на представителей американского командования пишет, что России послан сигнал: США готовы к операции в «стратегически важном арктическом регионе».

Отмечается также, что американцы намерены развернуть в Норвегии и бомбардировщики B-52, чтобы действовать совместно с норвежскими ВВС.

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