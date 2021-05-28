Москва, , 18:11 — REGNUM Черноморский флот до конца текущего года будет усилен еще двумя малыми ракетными кораблями (МРК) проекта 22 800 «Каракурт», сообщает 28 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Два малых ракетных корабля, уже получивших названия «Циклон» и «Аскольд», строятся на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. «Циклон» уже проходит испытания, а «Аскольд» готовят к спуску на воду.

Отмечается, что сдача этих кораблей военным была задержана из-за недостаточных темпов производства дизельных силовых установок М507.

Издание уточняет, что предприятие «Залив» строит и третий МРК под названием «Амур», но его спуск на воду осуществят не ранее 2022 года.

«Циклон» и «Аскольд», для которых уже сформированы экипажи, войдут в состав 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота.

Напомним, главным оружием МРК проекта 22 800 «Каракурт» является универсальный корабельный ракетный комплекс 3С14 РК с восемью пусковыми установками для КР «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковых ракет «Циркон». Кроме того, скромные размеры этих кораблей обеспечивают им малозаметность для радаров противника и возможность переходить в акватории других морей через реки и каналы европейской части России.

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