Орегон, США, , 20:52 — REGNUM В США примерно у каждого десятого человека выявили заражение коронавирусом. Всего в стране выявили свыше 33,2 млн заразившихся COVID-19, сообщает 28 мая CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Отмечается, что данные цифры, скорее всего, не отражают полную статистику и в реальности они намного выше. Центр по контролю и профилактике заболеваний США подсчитал, что скорее всего каждый третий американец заразился COVID-19 — это 115 млн инфекций по состоянию на середину апреля.

Более других от коронавирусной инфекции пострадали Северная Дакота, Род-Айленд и Южная Дакота. В этих штатах, отмечают эксперты, заразились 14% населения.

Вместе с тем, на Гавайских островах, в Вермонте и Орегоне переболели только 5% жителей.