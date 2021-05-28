Москва, 28 мая, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» подписали сегодня, 28 мая, российский министр энергетики Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Minenergo.gov.ru Минэнерго РФ подписало соглашение о газопроводе «Пакистанский поток»

Уточняется, что стороны подписали «Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг» от 16 октября 2015 года».

Комментируя это событие, Шульгинов сказал, что строительство «Пакистанского потока» «остаётся флагманским проектом двустороннего сотрудничества» Москвы и Исламабада в энергетике и что «обе страны придают проекту первостепенное значение».

Чиновник добавил, что «подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии».

Напомним, «Пакистанский поток» длиной свыше 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар (юг Пакистана) с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб, север Пакистана).