Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 18:47 — ИА Регнум. На днях губернатор Ленинградской области сообщил о подписании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на период 2021—2025 годов с Октябрьской железной дорогой. Инвестиции со стороны ОАО «РЖД» и их поддержка властями региона позволят не только развивать железнодорожные подходы к морским портам и пригородное пассажирское сообщение, но также построить безопасные переезды и новые путепроводы.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

Сообщение об этом, которое было опубликовано на официальных страницах областной администрации в социальных сетях, вызвало волну обсуждений. Граждане поспешили обратиться к главе Ленобласти со своими предложениями.

Так, житель города Коммунар Михаил М. поинтересовался у губернатора региона, не планируется ли строительство надземного перехода через железнодорожные пути станции Антропшино.

«Там давно нужно два надземных, из-за разросшегося микрорайона Новоантропшино, где живут тысячи людей, и перейти железную дорогу они могут по единственному наземному переходу, который зимой превращается в каток, а в межсезонье там постоянно огромные лужи. Люди пытаются его обойти и периодически гибнут, а если не построить надземные переходы, будут гибнуть и дальше», — рассказал пользователь.

В комитете по транспорту Ленобласти уточнили, что вопрос по переходу в Антропшино будет рассматриваться на рабочей группе с участием представителей Октябрьской железной дороги.

Воспользовались возможностью, чтобы обратить внимание на свою проблему, и жители Тихвинского района. Так, Катерина К. обратилась к губернатору области с просьбой помочь решить дорожную проблему в поселке при железнодорожной станции Валя в Цвылёвском сельском поселении Тихвинского района. Пользовательница рассказала, что местным жителям постоянно приходится пролезать под товарными вагонами, которые преграждают путь с платформы электрички.

«С детьми, стариками, детскими колясками и сумками. До первых жертв! Практически единственный путь в деревню — электричка! Другой путь — лесная дорога, которую люди ждали много-много лет. Но работники РЖД на больших тяжёлых машинах который год разбивают ее нам до состояния непролазной жижи! И администрация никак не может прийти к соглашению с руководством РЖД о подсыпке этой дороги. А как мы вывозим на вскрытие в Тихвин к патологоанатому стариков, умерших в деревне! Тракторами вытаскиваем машины с этой жижи с покойником! А ещё обратно нужно его привезти в гробу для захоронения на деревенском кладбище! В электричке везти? А потом под вагоном тащить?! Ни одна машина экстренных служб в случае ЧП к нам не проедет!!! Что делать?», — спрашивает Катерина.

Через день после оставленного сообщения женщине смогли ответить из администрации района. Согласно сообщению, администрацией направлено письмо в адрес головного офиса «РЖД» с требованием восстановить разбитую в ходе работ дорогу к поселку при железнодорожной станции Валя.

«Ориентировочный срок ответа — июнь», — уточнили в администрации.

И похожих просьб по организации безопасности и комфорта на железной дороге в Ленобласти поступило губернатору несколько десятков. Кто-то из обратившихся просил шумозащитные экраны и пандус в поселке Верхне Черкасово, кто-то — объезды железной дороги в Усть-Луге, где развиваются портовые комплексы, и запуск электричек до Кингисеппа.

Развитие железнодорожной инфраструктуры, при условии обеспечения удобства и безопасности людей, остаётся одним из ключевых направлений для Ленобласти в свете развивающихся и анонсированных крупных инвестиционных проектов.