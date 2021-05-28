Брянск, , 16:24 — REGNUM Более двух миллиардов рублей выделено на строительство семиэтажного хирургического корпуса Брянской областной детской больницы. В здании разместится многопрофильный стационар на 160 коек, сообщили 28 мая в пресс-службе правительства региона.

Распоряжение о выделении средств Брянской области подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Новый хирургический корпус больницы возведут в 2022—2023 годах. Строительство будет вестись за счёт федерального и регионального бюджетов, на эти цели предусмотрено более двух миллиардов рублей. В семиэтажном здании разместятся все необходимые отделения хирургического профиля с многопрофильным стационаром на 160 коек.

В Брянской областной детской больнице ежегодно проходят лечение около 14 тысяч маленьких пациентов. Больница введена в эксплуатацию в 1985 году и расположена на трёх различных территориях.