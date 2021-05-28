Москва, , 16:09 — REGNUM Если в РФ введут ограничения на экспорт меди и алюминия, то от этого ощутимо пострадают российские металлургические компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал новость о том, что Минэкономразвития РФ выступило против таких ограничений.

«Мировая экономика постепенно оживает, производство и строительство снова активизируются, — сказал Каленов. — В связи с этим растет мировой спрос на металлы, а именно на сталь, медь и алюминий. Дискуссии о введении ограничений на экспорт металлов ведутся с декабря 2020 года в связи с резким ростом цен на них. Тогда это в первую очередь ощутили застройщики, столкнувшиеся с удорожанием металлопроката и арматуры на 50%. В начале 2021 года цены стабилизировались, но затем снова пошли вверх. Власти хотят изымать сверхприбыли, которые, по их мнению, получают металлурги от бурного роста цен на свою продукцию».

При этом, как полагает Каленов, позиция Минэкономразвития выглядит вполне обоснованной.

«От введения экспортных ограничений российские металлургические компании ощутимо пострадают, — сказал Каленов. — Их экспорт составляет в среднем около 80% от всего объема производства. Так, например, объемы производимой UC Rusal продукции в четыре раза превышают внутренние потребности. Компании могут потерять значительную часть своих доходов, из которых финансируются в том числе ряд социально значимых проектов».

Напомним, как сообщалось ранее, МЭР выступило против того, чтобы алюминий и медь попали в список товаров, экспорт которых может быть ограничен.