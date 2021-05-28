Варшава, , 15:28 — REGNUM В Варшаве воспринимают российско-германский газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») как «геополитическую игру Москвы и Берлина». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 28 мая пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время брифинга.

«Строительство «Северного потока — 2» является проявлением большой геополитической игры России и Германии. И последние новости, связанные со строительством данного объекта, появляющиеся на международной арене, являются тревожными и пессимистичными для нас. Особенно это касается смягчения позиции Вашингтона. В Варшаве наоборот рассчитывали на США в борьбе с этим проектом», — заявил Мюллер.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Госдепе США сообщили, что Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода из России в Германию через Балтийское море, известного как «Северный поток — 2». В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.

«Польша сделает всё возможное, чтобы заблокировать строительство этого проекта. В том числе будем обращаться к нашим американским партнерам накануне встречи Джо Байдена и Владимира Путина», — заключил Мюллер.