Таллин, , 15:14 — REGNUM Известный общественный деятель русской Эстонии, юрист и правозащитник Сергей Середенко останется под стражей как минимум до 3 июня. Об этом сообщил BaltNews со ссылкой на итоги заседания Харьюского уездного суда.

Свое решение суд аргументировал тем, что прокуратура Эстонии отказала Середенко в изменении меры пресечения с содержания под стражей на электронное наблюдение. Обвинение ему так и не предъявлено.

«Прокуратура продолжает считать, что применение к нему более легких мер пресечения, в том числе электронного наблюдения, не оправдано», — сообщила представительница ведомства Кайри Кюнгас.

Заседания по делу Середенко проходит в закрытом режиме без допуска представителей СМИ.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные правозащитные организации неоднократно призывали власти Эстонии освободить Середенко. В Таллине и других столицах Прибалтики проходят пикеты в его защиту.