Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Сеть проката электросамокатов «Урент» тоже введёт ограничение скорости в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Скорость устройств ограничат пределом в 15 км/час на людных участках города. «В целом мы поддерживаем такие ограничения на улицах с высоким трафиком, не по всему городу», — цитирует пресс-службу «Е1».

Ограничения появятся в течение недели, предполагают в сервисе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные ограничения ввели в прокатной сети «Вуш».

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