Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Для строительства новой платной трассы — Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, прежнее название — ВСД) — власти Санкт-Петербурга рассчитывают получить инфраструктурные кредиты. Соответствующие заявки Смольным уже направлены.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Мы уже подали заявки в федеральный центр на получение такого финансирования под проект ШМСД», — сообщил 28 мая вице-губернатор Максим Соколов, которого цитирует издание «Фонтанка».

Инфраструктурные кредиты Смольный хочет на второй этап возведения ШМСД, в то время как первый этап будет профинансирован напрямую инвестором, городским и федеральным бюджетами. Напомним, возможность получения регионами инфраструктурных кредитов была представлена в послании президента России Федеральному собранию в апреле 2021 года.

Добавим, что 27 мая губернатор Александр Беглов сообщил, что правительство России выделит 10 миллиардов рублей на ШМСД. Еще столько же выделят инвесторы на сооружение первого этапа магистрали — Витебской развязки. Работы там уже начались в марте текущего года. В финансировании проекта участвует банк ВТБ.

Федеральный центр в 2021 году выделит 3 миллиарда рублей, а городской бюджет — 6,6 миллиарда рублей. Первый этап широтной магистрали, по словам губернатора, будет запущен уже в 2024 году.

Пропускная способность Витебской развязки составит до 70 тысяч автомобилей в сутки по шести полосам движения. Общая стоимость объекта составит 39 млрд рублей. Общая протяженность трассы ШМСД составит около 30 км, она обойдется более чем в 180 млрд рублей.