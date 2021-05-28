Вашингтон, 28 мая, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В скором времени Вооруженные силы России получат зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения С-500, который способен противостоять передовым стелс-платформам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 28 мая пишет в своей статье в американском журнале National Interest Марк Эпископос.

Vandenberg.af.mil Пуск ракеты

Как считает автор материала, новая российская зенитная ракетная система является одним из наиболее эффективных ответов современным американским истребителям-невидимкам, таким как F-35 Lightning II и F-22 Raptor.

При этом отмечается, что С-500 кроме того, что превосходит свою предшественницу С-400, имеет также множество новых возможностей, ставящих ее в отдельный класс производительности.

Уточняется, что новый российский ЗРК оснащается модернизированными ракетами серии 77Н6, что позволяет ему перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие изделия, которые летят со скоростью более М=5 (число Маха).

Помимо того, С-500 способен к поражению баллистических ракет в радиусе 600 км и до десяти ракетных боеголовок, которые движутся со скоростью более четырех миль в секунду. При этом, как отмечает производитель, новый ЗРК представляет угрозу для определенных типов низкоорбитальных спутников.

«С-500 — удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны», — приводит автор статьи слова генерального конструктора концерна-разработчика «Алмаз-Антей» Павла Созинова.

Вместе с тем, по словам Эпископоса, новая российская система является не просто заменой С-400, а скорее дополнительным звеном в эшелонированной сети ПВО России. Также он заключает, что новая ЗРК С-500 способна работать с более старыми модификациями средств противоракетной обороны, такими как ЗРК С-400 и С-300, а также с большим числом зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности.

Отметим, ЗРК С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем класса «земля — воздух» и первые комплексы поступят на вооружение ВС РФ в текущем году, при этом их серийная поставка в армию должна стартовать в 2025 году.