Москва, , 12:33 — REGNUM Авиакомпании стран ЕС выполнили 27 мая 113 авиарейсов через территорию Белоруссии, 53 — в облёт. Об этом 28 мая сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России.

В Росавиации напомнили, что выдача разрешения на новые маршруты для европейских авиакомпаний может затягиваться из-за увеличения количества запросов, связанных с облетом территории Белоруссии.

В агентстве добавили, что регулирование потоков воздушного движения будет выполняться в соответствии с принятыми правилами. Это обеспечит безопасность полетов и установленную пропускную способность воздушного пространства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова называла безответственным решение ЕС о запрете полетов над территорией Белоруссии.

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