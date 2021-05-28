Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:06 — REGNUM АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в структуру государственной корпорации «Ростех»), которая находится в Нижнем Тагиле, в минувшем году сократило затраты на заработную плату на 22% (на 2,5 млрд руб) в сравнении с 2019 годом. Это 28 мая следует из опубликованной отчетности компании по итогам прошлого года.

Согласно этим данным, в 2020 году УВЗ выделили на выплату зарплаты немногим более 9 млрд рублей (11,7 млрд в 2019 году), при этом 2,6 млрд рублей из этой суммы пошли на оплату труда основного управленческого персонала в составе 3662 человек.

Также в документе указывается, что численность работников предприятия в 2020 году уменьшилась на 32 человек и составляла по итогам года 29 748 работников. При этом средняя арифметическая величина заработной платы в завершившемся году также снизилась на 21% по сравнению с 2019 годом.

Вместе с тем, в пресс-службе УВЗ, сообщение которой приводит РБК, уточнили, что средний показатель зарплаты на предприятии уменьшился по объективным причинам, так как весной 2020 года для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в свзяи с пандемией коронавируса и «во исполнение указов президента (РФ Владимира Путина) и губернатора Свердловской области» на «Уралвагонзаводе» были установлены нерабочие дни.

«Персонал привлекался в количестве, минимально необходимом для выполнения производственных задач. Премиальная часть заработной платы сотрудников, находившихся в режиме нерабочих дней, была ниже, чем у работников, выполнявших производственные задачи», — указали в пресс-службе.

Помимо того, представитель УВЗ подчеркнул, что в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе — марте 2021 года составила 41599 рублей.